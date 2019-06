EMPOLI BUCCHI / "Empoli FC comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Cristian Bucchi. Il nuovo allenatore sarà presentato alla stampa lunedì 24 giugno alle ore 14.30 presso la sala Antonio Bassi dello Stadio Castellani": con questo comunicato la società toscana ha annunciato l'incarico affidato all'ex allenatore del Benevento.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Toccherà aprendere il posto di Andreazzoli, passato al Genoa: l'ex attaccante avrà il compito di provare a riportare l'nel massimo campionato dopo la retrocessione in Serie B. Quarantadue anni, con esperienze in panchina con, ha già debuttato in Serie A guidando il Sassuolo prima del passaggio al Benevento portato quest'anno alla semifinale playoff.