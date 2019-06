ITALIA POLONIA UNDER 21 DI BIAGIO / "Sarà una gara diversa": Gigi Di Biagio alza la guardia dopo la vittoria dell'Italia Under 21 contro la Spagna al debutto negli Europei. Alla vigilia della seconda uscita degli azzurrini contro la Polonia, il ct in conferenza stampa spiega: "Affronteremo degli avversari capaci di difendere bene e ripartire forte.

Io credo sia opportuno cambiare quando serve: domani ci saranno tre giocatori che contro la Spagna non erano titolari".

Scelte dettate anche dagli infortuni: "Per Calabresi, Bonifazi, Zaniolo, Kean e Dimarco gli acciacchi ci sono: li valuteremo attentamente nelle prossime 30 ore". Quelle che separano l'Italia dal fischio d'inizio: "Il pericolo è sentirsi bravi: se crediamo che sarà una partita semplice, ci sbagliatmo. Non dobbiamo perdere la cattiveria messa in campo contro la Spagna". Proprio su questo tema, Di Biagio risponde alle polemiche spagnole: "Sono state una caduta di stile, non appartengono alla loro tradizione e non capisco perché abbiano avuto queste reazioni. La nostra è stata una partita normale"

Ultimo passaggio sul tifo per gli azzurrini: "Sembra di rivivere Italia '90: tutti vogliono festeggiare e gioire, dobbiamo sfruttare questo momento. Vedere una cosa come quella di domenica mi ha lasciato esterrefatto: bello!"