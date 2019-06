p>ROMA TOTTI CAUSA PALLOTTA / Il giorno dopo la conferenza di Francesco, che ha annunciato le sue dimissioni lanciando diversi strali alla proprietà americana, alcuni organi d'informazione avevano parlato di unaintenzionata a fare causa all'ex capitano giallorosso per le sue dichiarazioni. Ipotesi, questa, seccamente smentita da Jamestramite il proprio profilo twitter: "Non c'è nessuna possiblità. Falso al 100%. Nella storia della nostra proprietà questa notizia prende possibilmente la medaglia d'oro per il commento più stupido che abbia mai letto".

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore