JUVENTUS TARDELLI SARRI TOTTI / Intervistato da 'Sportnews.eu', l'ex campione del Mondo, Marco Tardelli, ha parlato a 360° spaziando da Sarri a Conte passando per la situazione legata a Francesco Totti: "Chi vince il campionato è un grande allenatore. Allegri lo è stato per tanti anni, con un modo diverso di giocare rispetto a Sarri. Chi ha i giocatori è da Juve, quindi anche lui lo è. Rispetto ai comportamenti, è andato oltre con qualche dichiarazione, ma il passato è passato.

Nemmeno Allegri fu accolto bene”.

CONTE - "Non mi piace la parola traditore. Sono professionisti e vanno dove vogliono. Questo vale anche per i tifosi napoletani arrabbiati con Sarri. Quando capitò a me, all’inizio non ero sereno, ma poi passò tutto. Può fare bene, è un allenatore di grande carattere. Per vincere le scudetto devi stare vicino alla Juventus. Se prende il largo è difficile raggiungerla”.

TOTTI - "Tutto molto triste. I giocatori importanti credo vadano tenuti e formati per poi diventare dirigenti. Purtroppo questo non è avvenuto ed è una brutta cosa. Platini? Sono allibito".