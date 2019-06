DIRETTA ITALIA POLONIA EURO UNDER 21 / Dopo la bella e preziosa vittoria all'esordio contro la Spagna, gli azzurrini cercano il bis questa sera (ore 21) al Dall'Ara. Italia-Polonia offre ai ragazzi di Gigi Di Biagio l'opportunità di compiere un bel passo in avanti in ottica qualificazione alle semifinali e, conseguentemente, alle prossime Olimpiadi. I polacchi, reduci dalla vittoria contro il Belgio, sono un avversario da prendere con le molle.

Calciomercato.it segue il match in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-POLONIA UNDER 21

ITALIA (4-3-3): Meret; Calabresi, Mancini, Bonifazi, Dimarco; Barella, Mandragora, Lo. Pellegrini; Orsolini, Cutrone, F. Chiesa

POLONIA (4-3-3): Grabara; Fila, Wieteska, Bielik, Pestka; Jagiello, Dziczek, Zurkowski; Michalak, Kownacki, Szymanski

CLASSIFICA GRUPPO A: Italia e Polonia 3; Belgio e Spagna 0