CALCIOMERCATO BOLOGNA ORSOLINI LYANCO SABATINI / Il mercato del Bologna è in costante fermento. Walter Sabatini in conferenza stampa ha indirettamente annunciato Tomiyasu, mentre in un'intervista a 'Sky Sport' si è soffermanto a 360° sulle prossime mosse ripartendo proprio dal giapponese: "Tecnicamente non è ancora un nostro giocatore.

Lyanco purtroppo nella testa del presidente Cairo è un giocatore che non si può muovere ma secondo me sbaglia, ci riparlerò. Il ragazzo è stato bene qui e loro hanno Bonifazi da valorizzare. Cercherò di riaprire il discorso, come se fosse un procedimento penale”.Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

ORSOLINI - " Ci sarà un mercato parallelo che non consentirà di accedere alle risorse delle squadre, attraverso un mercato vario e un percorso crescente con organizzazione e buon senso. Orsolini è un nostro giocatore, lo sarà da domani e siamo compiaciuti di questa cosa. Con Destro invece dobbiamo parlare”.