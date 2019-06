MILAN EUROPA LEAGUE UEFA/ Stando a quanto raccolto dal 'Corriere della Sera', il Milan sarebbe sempre più intenzionato ad accordarsi con la Uefa per rinunciare all'Europa League in questa stagione. Il club rossonero infatti, potrebbe trovare un compromesso con la federazione europea per evitare più sanzioni legate alle attività svolte con la precedente proprietà.

Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

Dalla parte dell'Uefa, raggiungere una sorta di accordo con il Milan, comporterebbe un vantaggio dato che i rossoneri avrebbero la possibilità di investire e rilanciarsi con tempi maggiori, senza la ghigliottina del Fair Play Finanziario. Una stagione quindi fuori dalle competizioni europee per centrare il pareggio di bilancio, senza però la presenza di sanzioni pesanti.