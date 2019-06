CALCIOMERCATO JUVENTUS GUARDIOLA MAURO / La telenovela panchina legata alla Juventus si è chiusa con l'approdo ufficiale in bianconero di Maurizio Sarri. Un vero e proprio parto che aveva scatenato nelle ultime settimane diverse ipotesi sull'erede di Allegri, tra cui il sogno Pep Guardiola. Proprio il tecnico spagnolo rimasto alla fine al Manchester City aveva suscitato le fantasie dei tifosi che hanno comunque accolto il nuovo tecnico proveniente dal Chelsea.

Intanto L’ex centrocampista della Juve,, parlando ai microfoni di 'Tutti Convocati' su 'Radio 24', ha spiegato come in realtà Guardiola non sia mai stato percorribile: "Chi ha parlato di Guardiola alla Juventus sta ancora facendo il proprio mestiere? Lui non è mai stato vicino alla Juve. Nessuno l’ha mai contattato e comunque non avrebbe mai lasciato il suo contratto con il Manchester City”. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

SARRI - “Ha dimostrato di poter avere a che fare con grandi giocatori. Quando era a Napoli è stato polemico con la Juve, ma succede sempre quando sfidi i bianconeri. Non credo che la Juventus andrà contro il suo dna. Credo che con la difesa che si ritroverà a Torino difficilmente potrà proporre il gioco che faceva il Napoli. Se hai Koulibaly puoi provare l’uomo contro uomo, non puoi farlo se invece hai Bonucci e Chiellini”.