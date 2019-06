SONDAGGIO CALCIOMERCATO POGBA/ Alla domanda: "Per chi spendereste 100 milioni di euro in questo mercato?". I followers dell'account Twitter di Calciomercato.it hanno optato per Paul Pogba, centrocampista in forza al Manchester United e accostato alla Juventus. Per lui è arrivato il 42% delle preferenze.

Al secondo posto invece, ecco Kalidou, con il 35%, cercato sempre daper la sua difesa. Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

Sul gradino più basso del podio ecco Federico Chiesa, stella della Fiorentina di Rocco Commisso, che ha ottenuto il 15%. Infine, all'ultimo posto ecco Sergej Milinkovic-Savic, serbo nominato miglior centrocampista della scorsa Serie A.