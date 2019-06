CALCIOMERCATO BOLOGNA TOMIYASU SABATINI / Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Walter Sabatini come nuovo coordinatore dell'Area Tencica del Bologna, lo stesso dirigente ha parlato anche di calciomercato annunciando un colpo.

Si tratta del giovanissimo difensore giapponese,, reduce da ben 40 presenze e 1 gol segnato. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

In conferenza stampa Sabatini si è fatto sfuggire: "Pulgar ha segnato di testa, ma chi lo marcava? Lo marcava il nostro, il giapponese? Ah non possiamo annunciarlo (rivolgendosi a Fenucci, ndr)? Ok, ok. Sulla clausola di Pulgar posso dire che è sempre un problema di numeri: giovedì incontriamo Mihajlovic che ci dirà chi vuole tenere. Sul mercato comunque non saremo tonti". Riferimento chiarissimo a Tomiyasu, prossimo acquisto del Bologna e sovrastato in Copa America proprio da Pulgar.