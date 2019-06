CALCIOMERCATO LAZIO JONY / Continua il forcing della Lazio sulle corsie esterne.

I biancocelesti in questa finestra di calciomercato vogliono rinforzare le fasce in particolare a sinistra. Come riporta il 'Corriere dello Sport' il nome forte resta quello diche ha la possibilità di accasarsi dopo la mancata promozione del, sfumata ai playoff. Il 27enne ha il contratto in scadenza nel 2020 e con il club rimasto in seconda divisione, di rientro dal prestito all'potrebbe facilmente liberarsi a costi ridotti. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

La Lazio cerca l’intesa con il club andaluso offrendo 2-3 milioni a fronte però della richiesta di 4,5. Bisognerà limare le distanze ma Jony potrebbe essere il colpo giusto per la fascia mancina.