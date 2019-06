CALCIOMERCATO JUVENTUS GULLIT DE LIGT / Tutti pazzi per Matthijs de Ligt, giovanissimo centrale olandese che in questa stagione ha incantanto in patria così come in Europa e con la nazionale. Il ragazzo piace a big del calibro di Manchester United, Juventus, Barcellona e PSG e potrebbe scatenarsi una vera e propria asta su di lui. Tra le pretendenti anche la neo squadra di Maurizio Sarri, che sogna di poter avere a disposizione uno dei migliori centrali al mondo in prospettiva.

Per arrivare a de Ligt bisognerà però battere una folta concorrenza dalla quale dovrebbe essere escluso il Manchester United. Il motivo è semplice e lo ha svelato l'ex campione olandese, Ruud, che ai microfoni di 'Omnisport' ha ammesso: "Non credo che il suo futuro sia al Manchester United, non giocano la. Penso voglia giocare la Champions League".

Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Gullit ha quindi proseguito sulle altre contender: "E Barcellona, Juventus e PSG? Sarà complicato per alcune squadre prenderlo, alcune di loro hanno problemi con il Fair Play Finanzario della UEFA, quindi c'è ancora molto da fare. Spero che prenda la decisione corretta per la sua carriera".