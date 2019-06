LECCE BURAK YILMAZ BESIKTAS/ Stando a quanto riportato da 'Sky Sport', sarebbe sempre più vicina la conclusione, con esito positivo, della trattativa fra il Lecce e Burak Yilmaz.

L'attaccante turco, nelle scorse stagioni accostato alla Lazio, starebbe provando a negoziare con il suo club, il Besiktas, un addio a zero, in modo da non costringere i pugliesi a mettere mano al portafogli.

Il Lecce attende quindi novità proprio dalla sponda di Yilmaz mentre, nel pomeriggio, dovrebbe incontrare di nuovo il suo entourage.