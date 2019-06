CALCIOMERCATO BORUSSIA DORTMUND FAVRE / Buone notizie in casa Borussia Dortmund. Dopo una stagione fantastica in Bundesliga chiusa al secondo posto alle spalle del Bayern Monaco, è stato riconosciuto l'ottimo lavoro di Lucien Favre. L'ex allenatore del Nizza ha infatti rinnovato il proprio contratto con il BVB, in scadenza nel 2020, fino al giugno 2021.

A renderlo noto è stato lo stesso Borussia Dortmund sul proprio sito ufficiale, confermando la fiducia riposta nell'allenatore svizzero.

All'interno del cominico spiccano anche le prime parole dopo il rinnovo dello stesso Favre: "Sono contento e non vedo l’ora di continuare il rapporto con il Borussia Dortmund e costruire una stagione vincente".