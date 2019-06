Boca Juniors, Burdisso: "Cambio di strategia con De Rossi"

CALCIOMERCATO BOCA JUNIORS BURDISSO DE ROSSI - Daniele De Rossi deve ancora decidere cosa fa 'da grande'. Lasciata la Roma dopo quasi 20 anni, il centrocampista di Ostia sta valutando le offerte e la possibilità di fare un'esperienza fuori dall'Italia.

Tra i club maggiormente interessati a lui c'è ildel cui pacchetto dirigenziale fa parte il suo ex compagno Nicolas: "Ho cambiato strategia con De Rossi: ho smesso di mettergli pressione e magari la cosa darà i suoi frutti - ha dichiarato a 'Tyc Sport' - Noi vogliamo migliorare la nostra rosa e De Rossi non rappresenta un imperativo: è un premio per la sua carriera ed un regalo per noi che avremmo un giocatore come lui. Abbiamo già elementi nel suo ruolo: nel suo caso non è una questione di quantità, ma di qualità. Lo conosco benissimo, per noi sarebbe importantissimo condividere lo spogliatoio con un campione del mondo come lui".