Fiorentina, Lafont esterna la sua scelta per il futuro

CALCIOMERCATO FIORENTINA LAFONT - Reduce dalla delusione del Mondiale Under 20 dove la sua Francia era tra le grandi favorite, Alban Lafont è al centro di diversi rumors di calciomercato che lo accostano tanto a club di Serie A quanto a club stranieri.

Interrogato sul suo futuro da 'L'Equipe', il portiere transalpino classe 1999 non ha dubbi: "Non mi sono mai pentito della scelta di andare alla: è una squadra fantastica e di altissimo livello. Se resterò anche il prossimo anno? Sì, non c'è motivo per cui dovrei cambiare". I viola del nuovo presidenteripartirà da Lafont tra i pali.