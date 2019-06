Allegri in preallarme: altro che anno sabbatico!

CALCIOMERCATO PSG ALLEGRI LEONARDO - Massimiliano Allegri ha deciso di prendersi un anno sabbatico dopo i cinque anni sulla panchina della Juventus. Ma c'è chi è pronto a scommettere che il tecnico livornese troverà un nuovo club molto prima.

Secondo il quotidiano transalpino 'Le Parisien' Leonardo, nuovo direttore sportivo del Paris Saint-Germain, avrebbe incontrato Allegri ed il suo agente Branchini per parlare della possibilità di trasferirsi in Francia nonostante il recente rinnovo di contratto di Tuchel fino al 2021. Il dirigente brasiliano potrebbe così bissare la decisione presa nella sua prima avventura al Psg, quando a metà della stagione 2011-12 sollevò dall'incarico Koumbaré per affidare la guida tecnica ad Ancelotti.