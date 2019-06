Napoli, Quagliarella si allontana: le ultime

CALCIOMERCATO NAPOLI QUAGLIARELLA SAMPDORIA / Non dovrebbe esserci il Napoli nel futuro di Fabio Quagliarella.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

La pista azzurra si allontana per l'attaccante di Castellammare di Stabia, che al momento è in vacanza ma, al rientro, si vedrà con laper il rinnovo del contratto. Secondo il 'Secolo XIX', infatti, si può arrivare all'intesa per un prolungamento fino alrispetto all'attuale scadenza fissata per il prossimo anno. Non ci sarebbero problemi sulla parte economica, con l'attuale stipendio da 1,5 milioni più bonus, che potrebbe essere confermato.