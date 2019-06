Lazio, arriva una proposta per Wallace

CALCIOMERCATO LAZIO WALLACE - Wallace Fortuna dos Santos non rientra nei piani di Simone Inzaghi e dovrebbe lasciare la Lazio in questa sessione estiva di calciomercato.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Il club biancoceleste è alla ricerca di acquirenti per il difensore centrale carioca di 24 anni e, stando a quanto riportato da 'Sky Sport', si sarebbe fatto avanti il. I rossoneri vorrebbero riportare Wallace in patria ed avrebbero chiesto l'ex Braga in prestito con diritto di riscatto.