Inter, assist di Martinez per Lukaku

CALCIOMERCATO INTER LUKAKU - Romelu Lukaku è il grande obiettivo dell'Inter in questa sessione estiva di calciomercato.

Il centravanti belga non ha nascosto che sarebbe felice di tornare a lavorare con Antoniodopo l'esperienza al Chelsea e la trattativa con ilè stata intavolata. Una 'spinta' in direzioneper il 26enne di origini congolesi arriva dal commissario tecnico del: "E' chiaro che deve lasciare il Manchester United - ha dichiarato Robertoai microfoni di 'Het Laatste Nieuws' - Sarebbe una cosa buona per entrambe le parti... Adesso è importante chetrovi la squadra giusta".