CALCIOMERCATO NAPOLI VERDI ROMA SAMPDORIA / Simone Verdi sembra destinato a lasciare il Napoli dopo una sola stagione, non certo positiva anche a causa di qualche problema fisico. Il fantasista non rientrerebbe nei piani di Carlo Ancelotti e, come riporta 'Il Messaggero', è stato offerto alla Roma nell'ambito dell'affare Manolas.

De Laurentiis ha raggiunto un accordo col centrale greco, ma non vorrebbe pagare larisolutiva fissata a 36 milioni di euro. Verdi potrebbe ridurre l'esborso economico per il cartellino del classe '92, obiettivo giallorosso ai tempi di Eusebio Non a caso il quasi neo tecnico della Sampdoria ha chiesto il suo acquisto al presidente doriano