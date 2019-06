Napoli, sfida a cinque per Angelino

CALCIOMERCATO NAPOLI ANGELINO - Sempre più club decidono di inserire la clausola di recompra all'atto della cessione di un loro giovane calciatore.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

E' il caso di Jose Angel Esmoris Tasende, meglio conosciuto come, 22enne terzino sinistro spagnolo che la scorsa estate passò dalalper 5,5 milioni di euro, dove si è messo in mostra con buone prestazioni. I 'Citizens', secondo il tabloid britannico 'Daily Mail', starebbero pensando di riportarlo alla base, per poi rivenderlo ad una cifra superiore ai 20 milioni. Le pretendenti non mancano: tra queste ci sarebbe anche il, che però dovrà fare i conti con la concorrenza di