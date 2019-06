Sampdoria, offensiva per Berardi

CALCIOMERCATO SAMPDORIA BERARDI SASSUOLO / La Sampdoria pronta per ripartire per un nuovo ciclo. Giampaolo è ormai diretto al Milan, il nuovo allenatore della Sampdoria come anticipato da Calciomercato.it dovrebbe essere Eusebio Di Francesco.

Proprio il tecnico in arrivo 'suggerisce' un colpo importante in attacco, come riportato da 'Tuttosport'. Nel mirino dei blucerchiati entra Domenico, che potrebbe arrivare nell'ambito di un'operazione che comprenda anche, il quale interessa al. Il cartellino di Caprari è valutato, quello di Berardi intorno aicon un conguaglio a favore dei neroverdi disi potrebbe chiudere.