JUVENTUS SARRI DE LIGT MARQUINHOS POGBA RABIOT CANCELO MANDZUKIC DYBALA / La 'telenova' allenatore è finalmente conclusa: Maurizio Sarri è il nuovo tecnico della Juventus e guiderà i bianconeri per le prossime tre stagioni. Ufficializzato l'arrivo dell'ex Napoli e Chelsea, la società potrà ora concentrarsi sul calciomercato dei giocatori: dall'intreccio de Ligt-Marquinhos e il sogno Koulibaly in difesa a Pogba, Rabiot e Chiesa, passando per le possibili cessioni di Cancelo, Mandzukic, Dybala e non solo, ecco le strategie della Juventus con l'arrivo in panchina di Maurizio Sarri. Per restare sempre aggiornato con tutte le ultime news legate al mercato CLICCA QUI!

Juventus, dal probabile addio di Cancelo a de Ligt, Marquinhos e Koulibaly: il punto in difesa

Il primo sacrificio importante dell'estate sarà con ogni probabilità quello di Joao Cancelo: il terzino portoghese è sempre più vicino al Manchester City di Pep Guardiola, che sembra disposto ad offrire fino a 55/60 milioni di euro per il 25enne, garantendo un'importante plusvalenza alla Juventus. Nella scorsa estate, infatti, il laterale è stato acquistato dall'Inter per circa 40 milioni di euro. Come anticipato da Calciomercato.it, uno dei nomi caldi per la successione di Cancelo è quello di Kieran Trippier del Tottenham, mentre Semedo, uno degli altri obiettivi per la fascia destra, sembra vicino all'Atletico Madrid. La dirigenza bianconera continua però a seguire anche le piste Hysaj, che è in uscita dal Napoli, Piccini del Valencia e Danilo, che potrebbe rientrare nell'operazione Cancelo con ilManchester City.

Tra le priorità di Sarri e della dirigenza c'è anche un difensore centrale: la Juventus è infatti a caccia di un profilo internazionale in grado di rinforzare un reparto che non potrà più contare sull'esperienza di Barzagli e Caceres. Il tecnico toscano sogna di tornare ad allenare Kalidou Koulibaly, che è però considerato assolutamente incedibile da De Laurentiis e valutato addirittura 250 milioni di euro dal Napoli.

Juventus, capitolo centrocampo: Pogba la priorità, Rabiot il nome caldo

Il club bianconero, dunque, non molla de Ligt: come riportato da Calciomercato.it, però, il PSG è balzato in pole per il centrale dell'Ajax con un importante rilancio . L'eventuale trasferimento dell'olandese nel club parigino libererebbe così, le cui quotazioni sono in continua ascesa. Nella lista degli obiettivi in difesa resta anche, che continua a preferire i bianconeri ma ha già dato il proprio gradimento anche al Napoli di Ancelotti.

Come raccontato dalla nostra redazione, Paul Pogba rappresenta l'assoluta priorità a centrocampo. Sono infatti continui i contatti sull'asse Nedved-Raiola, con la Juventus che è intenzionata a fare sul serio per riportare a Torino la stella del Manchester United. L'operazione resta però piuttosto complicata per costi (almeno 100 milioni di euro) e concorrenza, con il Real Madrid su tutti. L'alternativa è Milinkovic-Savic, mentre nelle ultime ore sono giunte indiscrezioni di un presunto accordo con Rabiot. Sul fronte uscite, invece, resta in bilico il nome di Khedira, che potrebbe dire addio in caso di arrivo di un altro grande centrocampista, mentre Calciomercato.it non ha trovato riscontri riguardo alla possibile partenza di Matuidi in direzione Qatar.

Juventus, dal futuro di Mandzukic a Dybala-Icardi e Chiesa: le ultime in attacco

Futuro in bilico anche per Mario Mandzukic con l'arrivo in panchina di Maurizio Sarri: il croato figura tra i possibili sacrificati in attacco e piace in Germania e in Cina. Possibili nuovi scenari, invece, per Douglas Costa e Dybala, che potrebbero essere confermati e rilanciati nel progetto tecnico dell'allenatore toscano. Per l'argentino non è ancora tramontata l'ipotesi di un clamoroso scambio con Icardi, ma l'asse con l'Inter dell'ex Marotta è al momento in stand-by. Infine, in entrata la dirigenza è alla finestra per il ricercatissimo talento del Benfica Joao Felix, mentre James Rodriguez si avvicina al Napoli nonostante la resistenza del Real Madrid. Il nome caldissimo resta però quello di Federico Chiesa, con cui la Juventus ha già raggiunto un accordo per le prossime stagioni. Come vi abbiamo anticipato, per convincere la Fiorentina Paratici è pronto a mettere sul piatto anche il cartellino di Orsolini. Il mercato bianconero sta per entrare nel vivo.