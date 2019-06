Lazio, pressing sulla Spal per Lazzari

CALCIOMERCATO LAZIO SPAL LAZZARI MURGIA / L'obiettivo dichiarato sulla fascia destra per la Lazio è Manuel Lazzari. Per l'esterno della Spal, i biancocelesti non vogliono comunque fare follie.

Secondo il 'Corriere dello Sport', la valutazione del club ferrarese didi euro è ancora troppo alta.cercano di limare tramite l'inserimento di bonus. La Spal potrebbe voler scontare il cartellino di Lazzari tramite l'acquisizione definitiva di, ma la Lazio non vuole rinunciare definitivamente al centrocampista.