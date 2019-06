CALCIOMERCATO SAMPDORIA CHIEVO STEPINSKI / Sampdoria alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo.

Di recente, riporta la 'Gazzetta dello Sport', i liguri avrebbero sondato il terreno perdel. Classe 1995, nella stagione appena conclusa, il polacco si è messo in mostra con 6 gol e 2 assist in 37 presenze con i clivensi; per lui, nel torneo italiano, sono 11 le reti totali in 57 apparizioni.