CALCIOMERCATO JUVENTUS REAL MADRID POGBA / Il Real Madrid si muove per Paul Pogba. Forti della volontà del giocatore, che ha annunciato l'intenzione di lasciare il Manchester United, riporta 'The Sun', gli spagnoli sarebbero pronti a offrire circa 100 milioni di euro per portarlo alla corte di Zidane.

La cifra non sembra ingolosire troppo gli inglesi, che chiedono altri 65 milioni per acconsentire al trasferimento: clicca qui per restare aggiornato. Come anticipato da Calciomercato.it Pogba è l'obiettivo primario della Juventus , che ormai da tempo sogna il suo ritorno. I bianconeri sarebbero in costante contatto con l'agente Mino. Non è escluso, quindi, un affondo nelle prossime settimane.