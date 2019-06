CALCIOMERCATO MILAN EMPOLI KRUNIC / Rade Krunic primo acquisto del nuovo Milan.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Il centrocampista proveniente dall', presentatosi alla clinica 'La Madonnina', stamane sta sostenendo le visite mediche di rito, alle quali seguiranno le firme sul contratto e l'annuncio ufficiale del club. Il calciatore arriva in rossonero per 8 milioni di euro più bonus e dovrebbe firmare un contratto fino al 2023. Il suo profilo è ritenuto perfetto per i dettami tattici di, allenatore in pectore ormai da settimane.