CALCIOMERCATO PARMA BALOTELLI / Mario Balotelli vaglia la miglior soluzione per il suo futuro. Anche in vista di Euro 2020, l'attaccante sarebbe propenso a tornare in Serie A in un club pronto a promettergli un ruolo da protagonista.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Tra questi figura ilche, ricevuto un suo iniziale consenso, sta lavorando per ingaggiarlo a parametro zero. Tuttavia, le difficoltà stanno nelle cifre che percepisce. Balotelli, riporta 'La Gazzetta dello Sport', avrebbe infatti chiesto uno stipendio da 4 milioni di euro a stagione, cifra fuori portata per le casse gialloblu. La dirigenza lavora quindi per trovare una soluzione.