CALCIOMERCATO JUVENTUS COMMISSO CHIESA FIORENTINA / Federico Chiesa è l'uomo del momento. La doppietta in Under 21 con la Spagna ha consacrato a livello internazionale il giovane della Fiorentina.

Il neo presidente viola Rocco, in un'intervista al 'Corriere dello Sport', ribadisce che, nonostante le voci che lo vogliono vicino alla, è intoccabile: "Non lo vendo nemmeno per 100 milioni - ha spiegato - Non abbiamo bisogno di soldi. Non ci sono clausole nel contratto per liberarlo, dunque possiamo tenerlo almeno un altro anno, poi vedremo. Non ci ho ancora parlato, ma lo farò presto, voglio conoscerlo. Non cambierò idea, non posso iniziare la mia avventura a Firenze vendendo il giocatore che ci rappresenta".