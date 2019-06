CALCIOMERCATO NAPOLI FIORENTINA MILENKOVIC / Non solo Manolas per la difesa del Napoli. Date le difficoltà per arrivare al difensore greco della Roma, valutato 36 milioni di euro nella clausola rescissoria coi giallorossi, gli azzurri si guardano intorno alla ricerca di valide alternative.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Nel mirino, oltre addel, c'è Nikola, difensore dellaambito dalle migliori società europee: clicca qui per restare aggiornato. Per il serbo classe 1997, riporta 'La Gazzetta dello Sport', il Napoli avrebbe proposto 20 milioni di euro cash alla Fiorentina, che avrebbbe risposto con una richiesta di 30 milioni.