COPPA AMERICA GIAPPONE CILE / Inizia nel migliore dei modi il cammino del Cile in Coppa America.

Nella gara disputata nella nottata italiana, la Nazionale diha battuto ilcon un perentorio 4 a 0, frutto delle reti di Edu(doppietta),. Ottima, qundi, la risposta all', che il giorno prima aveva battuto l'con lo stesso risultato.

Giappone-Cile 0-4: 41' Pulgar (C); 54',83' Vargas (C); 82' Sanchez (C)

Classifica Girone C: Cile 3 punti, Uruguay 3, Ecuador 0, Giappone 0