CALCIOMERCATO INTER MANCHESTER UNITED LUKAKU / Passi avanti per l'approdo di Romelu Lukaku all'Inter.

Voglioso di essere allenato da Antonio, da lui definito il miglior allenatore al mondo, l'attaccante belga, riporta la 'Gazzetta dello Sport', negli ultimi giorni avrebbe avuto un colloquio con il, durante il quale ha spiegato la sua decisione per il futuro: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Lukaku avrebbe comunicato ufficialmente alla dirigenza dei 'Red Devils' la volontà di cambiare aria, perché considera chiusa la sua esperienza a Manchester. Lo strappo con gli inglesi potrebbe quindi favorire il suo trasferimento in nerazzurro, ma a frenare l'entusiasmo è la valutazione di circa 80 milioni di euro per il suo cartellino. Marotta e Ausilio continuano a lavorare per fornire a Conte un profilo molto gradito.