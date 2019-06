JUVENTUS MARQUINHOS DOUGLAS COSTA / Terminata la telenovela sul nuovo allenatore, la Juventus si butta a capofitto sul mercato a caccia di quei puntelli in grado di migliorare ulteriormente una rosa già competitiva. Maurizio Sarri sarà presentato giovedì mattina, con l'ex manager del Chelsea che domani raggiungerà Torino per un primo faccia a faccia con la dirigenza in cui si parlerà ovviamente dei movimenti sul mercato.

Uno degli obiettivi che Sarri avrebbe già fatto a Paratici e Nedved sarebbe Marquinhos, ritenuto dal tecnico la pedina ideale nel reparto arretrato per alternarsi con Bonucci e capitan Chiellini. Trattativa non facile vista la valutazione del brasiliano ex Roma da parte del PSG, oltre ai tre anni di contratto che legano ancora il giocatore ai francesi per un ingaggio da 10 milioni a stagione. La Juve così - scrive il 'Corriere dello Sport' - starebbe pensando di inserire nella trattativa il cartellino di Douglas Costa, profilo gradito ai campioni di Francia e al nuovo Dt Leonardo. Il mancino verdeoro avrebbe manifestato la volontà di restare in bianconero per riscattarsi da una stagione deludente, ma la società della Continassa non chiuderebbe le porte ad una sua eventuale cessione per incassare almeno 50 milioni di euro o utilizzare come contropartita per altri affari.