CALCIOMERCATO NAPOLI JAMES RODRIGUEZ / James Rodriguez è il sogno ricorrente del Napoli. Cercato da Ancelotti, il colombiano è il prescelto per diminuire la distanza tecnica dalla Juventus, ma la trattativa col Real Madrid non si sta rivelando facile.

Come anticipato da Calciomercato.it James è propenso ad accettare la destinazione napoletana : il suo agente, che ha già avuto svariati contatti con i campani, sta lavorando alacremente per regalargli un nuovo club nel quale possa sentirsi protagonista. Tuttavia, fra i due club, restano le distanze tra domanda e offerta: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

La formula dell'eventuale trasferimento dovrebbe essere quella del prestito oneroso da 10 milioni di euro più il riscatto obbligatorio. Proprio sulla cifra da pagare tra dodici mesi, riporta il 'Corriere dello Sport', persiste la resistenza degli spagnoli, che chiedono almeno 40 milioni, mentre gli azzurri sono fermi a 30. Forte della volontà del calciatore, quindi, De Laurentiis prosegue il difficile lavoro per limare le distanze e regalarsi un campione di caratura internazionale.