INTER LAZARO / Inter attivissima sul mercato e pronta a relegare i primi colpi al nuovo allenatore Antonio Conte. In attesa di definire le trattative per Barella e Dzeko, il club nerazzurro potrebbe presto mettere a segno un colpo sulla fascia dalla Bundesliga. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Stando a 'Tuttosport' sarebbe ai dettagli l'affare per portare Valentino Lazaro alla corte di Conte.

Il laterale destro dell'avrebbe dato il via ibera al passaggio in nerazzurro, con il club di Suning che adesso deve limare la differenza - minima - che lo separa dalla richiesta del club tedesco. L'Hertha per il 23enne austriaco chiede 20 milioni di euro, contro la proposta dell'Inter di 17 milioni più 2 di bonus. Il giocatore - rivela Kicker - avrebbe anche avuto un contatto telefonico con Conte nei giorni scorsi. Lazaro già a 16 anni, nel 2012, fu vicino alla formazione meneghina prima che la madre si opponesse al trasferimento.