Napoli, colpo James Rodriguez: le ultime

CALCIOMERCATO NAPOLI JAMES RODRIGUEZ / Il colpo di Lozano non esclude James Rodriguez. Il Napoli sogna il doppio affare per regalare a mister Ancelotti due pedine chiavi per dare l'assalto alla Juventus.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Arrivano conferme sul colombiano, segnali positivi - come riporta 'Sky Sport' - che fanno ben sperare gli azzurri: come raccontato da James Rodriguez ha già detto sì al Napoli e l'affare potrebbe andare in porto in prestito con diritto di riscatto.