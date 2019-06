CALCIOMERCATO INTER BARELLA DZEKO / Nonostante l'accostamento ad altri club degli ultimi giorni, tra cui Milan e PSG, il destino di Barella sembra sempre più vicino a concretizzarsi all'Inter. Stando a quanto rivelato anche da 'Sky Sport', che ha confermato l'indiscrezione di 'Calciomercato.it', i nerazzurri hanno avuto la riconferma da Barella che vuole solo il club meneghino.

Voglia di raggiungere Antonio Conte per il centrocampista dei sardi, pronti a monetizzare il suo addio.non è però ancora contento dell'offerta e se ne riparlerà presto. Situazione in divenire comeper i quali si cerca l'intesa. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI

In uscita invece il giovane Nicholas Rizzo della Primavera, difensore centrale, sul quale c'è il Genoa.