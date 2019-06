Barcellona, colpo Neymar: ecco la super offerta!

CALCIOMERCATO BARCELLONA NEYMAR / L'idea di riportare al BarcellonaNeymar sta prendendo sempre più piede.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Dal Brasile sono certi che i negoziati tra le parti sono a buon punto: l'attaccante - stando a quanto riportato da 'Globoesporte' - potrebbe tornare a vestire il blaugrana per una cifra vicina ai 100 milioni di euro, oltre ai cartellini di alcuni giocatori, tra questi ci sarebbero anche i nomi di. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Il centrocampista è da tempo anche un obiettivo dell'Inter di Antonio: il croato sarebbe il colpo perfetto per far fare il salto di qualità alla mediana di una squadra intenzionata a tornare ad alti livelli, ma il Psg potrebbe rovinare questi piani