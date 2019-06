CALCIOMERCATO ATALANTA MURIEL / Pronto il colpaccio in casa Atalanta dopo la lunga cavalcata che ha condotto i nerazzurri in Champions League. Luis Muriel andrà a Bergamo. Trattativa conclusa poco fa stando a quanto riferito da 'Sky Sport'. Già nei giorni scorsi l'agente, Lucci, aveva trovato l'accordo tra le parti, definito in modo conclusivo oggi. Investimento importante per l'Atalanta a titolo definitivo. Affare superiore ai 15 milioni di euro più bonus.

Muriel alla fine ha scelto l'Atalanta nonostante le altre offerte provenienti anche dalla Serie A. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI

Il colombiano dovrà prima mettersi a disposizione di Gasperini al 100% recuperare da un infortunio in Copa America.