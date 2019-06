Milan, la Premier League chiama Conti

CALCIOMERCATO MILAN CONTI PREMIER LEAGUE / Andrea Conti dopo due stagioni complicate è pronto a prendersi il Milan.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Il terzino - che si è messo alle spalle i problemi fisici - sarà con la squadra fin da subito: i rossoneri sono intenzionati a puntare su di lui, tanto da rispedire al mittente l'offerta proveniente dalla. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Niente Inghilterra per l'ex Atalanta: Conti - come riportano i colleghi della Gazzetta dello Sport - è considerato incedibile