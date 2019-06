MILAN GIAMPAOLO SARRI CONTE / Giampaolo sarà il nuovo allenatore del Milan. Il tecnico è pronto per la sua nuova avventura. Un salto in una grande squadra, che arriva dopo tanta gavetta. L'ex Sampdoria - premiato col Timone d’'oro ad Arezzo - ha parlato così della sua carriera: "Riprendere dall'ultima categoria dei professionisti è stata una sfida con me stesso avendo l'ambizione di tornare in A - riporta 'LaStampa' - Devo dire grazie anche a chi mi ha dato poi questa possibilità.

Per quanto mi riguarda è necessario mettere a frutto le esperienze: a volte ti vengono affibbiati dei luoghi comuni ma non bisogna mai perdere di vista le proprie caratteristiche e lavorare su quelle. Il mio sogno è allenare divertendomi e lo rincorro sempre"

SARRI - CONTE - "Sono due top che alzeranno il livello del campionato italiano che ultimamente è diventato più difficile perché le medio-piccole sono molto più competitive e hanno più coraggio. E’ cambiata la mentalità con cui gli allenatori vanno a giocarsi le gare. La differenza la fanno i calciatori ma a volte le idee possono ridurre il gap. Tornando a Sarri e Conte, sono entrambi reduci da esperienze all’estero, avventure che arricchiscono, anche attraverso il confronto di altre idee"