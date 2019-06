CALCIOMERCATO INTER VAN DER MEYDE LUKAKU / Nonostante le tante difficoltà l'Inter e soprattutto i tifosi nerazzurri non smettono di sognare l'approdo a Milano di Romelu Lukaku, centravanti belga del Manchester United. L'ex attaccante del Chelsea ha trovato proprio oggi un compagno di viaggio speciale.

Si tratta dell'ex centrocampista dell'Inter, Andy, che ha dato un passaggio in auto proprio anell'ambito di un programma tv per l'emittente olandese VTBL, postando successivamente anche una foto su Instagram. Per tutte le news di mercato CLICCA QUI

Un fan dell'Inter non ha perso tempo chiedendo a Van der Meyde di portare a Milano lo stesso Lukaku. L'olandese ha quindi scherzosamente risposto 'Speriamo', facendo scatenare una marea di commenti da parte dei tifosi nerazzurri.