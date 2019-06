Lecce, colpo Yilmaz: il Ds sbarca in Turchia

LECCE COLPO YILMAZ / Il Lecce insiste per BurakYilmaz. Il club salentino vuole regalarsi il bomber turco dopo la promozione in Serie A.

La trattativa è entrata nel vivo: il Ds Mauro Meluso - riporta 'Sky Sport' - è atterrato in mattinata a Istanbul, incontrando il procuratore di Yilmaz che il, proprietario del cartellino. La speranza del Lecce è quella che il centravanti riesca a liberarsi a parametro zero. Sono attesi aggiornamenti per la serata. Per Yilmaz è pronto un contratto di due anni con opzione.