CALCIOMERCATO ATALANTA PASALIC / Arrivano le prime buone notizie per Gasperini e la sua Atalanta che l'anno prossimo dovrà affrontare anche la difficile prova della Champions League dopo una stagione a dir poco straordinaria. Tra i tasselli da cui ripartire ci sarà il croato Mario Pasalic, il cui cartellino è di proprietà del Chelsea.

Stando a quanto riferito da 'Sky Sport' il centrocampistaesterà all'Atalanta anche nella prossima stagione.

È stata infatti trovata l'intesa con il club inglese per il rinnovo del prestito che consentirà a Gasperini di non perdere un tassello importante. Pasalic in stagione ha giocato 33 partite, segnato 5 gol e mettendo a referto anche 3 assist. Numeri da cui ripartire.