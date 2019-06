MILAN BERLUSCONI GIAMPAOLO SCARONI / Silvio Berlusconi torna a parlare del Milan. L'ex numero uno del club appare soddisfatto per l'arrivo di Giampaolo: "Ora mi occupo di un'altra squadra ma sì, mi manca il Milan - riporta 'Sportmediaset' - Giampaolo? Mi pare che ami il bel gioco, ha mentalità offensiva. Importante che la squadra torni a praticare un gioco d'attacco per battere gli avversarsi.

Gattuso? Rino ha dato molto: come calciatore e persona gli sono affezionato, come tecnico abbiamo avuto discussioni dovuti al fatto che non siamo in sintonia col modulo di gioco.Avrei visto volentieri Conte al Milan, noi stessi avevamo pensato a lui tempo fa. Ma Giampaolo funziona benissimo. A Scaroni ho dato consigli al telefono, forse la scelta di Giampaolo discende anche dalle mie parole. Maldini e Boban in dirigenza? Li conosco come grandi calciatori, non conosco le loro capacità manageriali"