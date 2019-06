INTER URUGUAY VECINO INFORTUNIO / L'Uruguay asfalta con un netto 4-0 l'Ecuador all'esordio in Copa America ma non è tutto oro quello che luccica.

Brutte notizie per la 'Celeste' ed anche per l'. Al 79′ del match è uscito dal campo infortunato l’interista Matias. In serata la federazione uruguaiana ha emanata un comunicato ufficiale che specifica le condizioni fisiche del centrocampista di proprietà dell'Inter: "Lo staff medico dell’Uruguay comunica che nel match di oggi tra Uruguay e Ecuador, il giocatore Matias Vecino è stato sostituito al 79′ per un dolore alla parte posteriore del muscolo destro. Oggi, gli esami strumentali hanno constatato una lesione al bicipite femorale che lo rende non disponibile per il resto della manifestazione”.

Un mese di stop quindi per Vecino che saluta con largo anticipo la Copa America 2019.