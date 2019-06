ROMA FONSECA BONIFAZI / Nella giornata dell'addio di Francesco Totti, la Roma guarda alla prossima stagione e ai possibili nuovi acquisti. In particolare, con Manolas che può dire addio complice un'allettante clausola rescissoria, i giallorossi sondano il terreno per un nuovo colpo nel reparto arretrato.

E il nome, in questo senso, arriverebbe direttamente dal nuovo tecnico Paulo. Per tutte le news di mercato CLICCA QUI

Come riferisce infatti il 'Corriere dello Sport', il tecnico portoghese avrebbe espresso il proprio apprezzamento per Kevin Bonifazi. Il difensore, che ha disputato l'ultima stagione alla Spal, piace molto al nuovo allenatore giallorosso per caratteristiche fisiche e tecniche. Fonseca cerca infatti un giocatore abile ad impostare e ha individuato in Bonifazi la pedina giusta. Il cartellino del giocatore è di proprietà del Torino e non è escluso che con il presidente Cairo, interessato a Perotti, possa intavolare la trattativa per uno scambio che coinvolga i due giocatori.