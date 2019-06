JUVENTUS SARRI PRESENTAZIONE / Ieri è arrivato l'annuncio atteso per un intero mese: la Juventus ha sciolto il 'mistero' sul nome del nuovo tecnico. Maurizio Sarri ha preso l'eredità di Massimiliano Allegri, lasciando il Chelsea e firmando un contratto triennale con il club campione d'Italia.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Un arrivo che sta facendo discutere il popolo bianconero ed ora si attendono le prime parole dell'ex tecnico died: per quelle bisognerà attendere ancora qualche giorno. La conferenza di presentazione dicome nuovo allenatore della Juventus è prevista per giovedì 20 giugno alle ore 11. Sarà quello il giorno che segnerà il vero inizio dell'avventura juventina di Maurizio Sarri, il primo banco di prova in attesa che la parola passi al campo.