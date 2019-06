FARES SPAL SASSUOLO / Il terzino sinistro classe '96 Mohammed Fares sta scuotendo il mercato in una zona di campo in cui tanti club si stanno muovendo. Al momento per il terzino della Spal è in vantaggio la Lazio che prova a sfruttare gli ottimi rapporti con il club emiliano e la proposta del rinnovo del prestito di Murgia.

Ilsembra avere come prioritàper la fascia sinistra, dopo aver ceduto qualcuno tra Ricardo. Durante l'incontro di giovedì scorso tra gli uomini-mercato dele il gruppo, si è parlato anche di Fares,sarebbe disponibile ad imbastire la trattativa se la Spal terrà le proprie pretese non oltre i 10 milioni di euro. Secondo le indiscrezioni raccolte in esclusiva dalla redazione di Calciomercato.it , c'è anche ilsu Fares, l'esterno algerino, impegnato in Coppa d'Africa, è un profilo molto gradito a Roberto